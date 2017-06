Ville de Saint-Paul

Ville de Saint Paul Place à l’orthographe ! Concentration optimale pour les marmailles des 69 écoles de la commune de Saint-Paul ce mercredi 31 mai. Le concours « Place à l’orthographe », organisé par le Cedaace dans la salle du Conseil Municipal de la mairie, a pour objectif principal de promouvoir et défendre le bon usage de la langue de Molière dans les écoles.

Ils ont su déjouer les pièges de la langue française avec succès !



Et pourtant, selon deux études récentes le niveau des Français -écoliers et même des adultes- serait en chute libre. Faute à la grammaire, la bête noire ! Mais également aux réseaux sociaux et aux formulations SMS.



Aujourd’hui, 40% des règles d’orthographe et de grammaire sont maîtrisées par les femmes, selon le baromètre Voltaire. 27% des règles d’orthographe et de grammaire sont maîtrisées au collège, 30% au lycée et 45 % à l’Université. Il faut attendre d’être en milieu professionnel pour que plus de la moitié des règles soient connues (52%).



En revanche, l’orthographe n’aura bientôt plus de secret pour ces écoliers saint-paulois amoureux des mots. A l’image, de la jeune Elliot Kessori, 10 ans, lauréate du concours d’orthographe scolarisée en CM2 à l’école de Grand Fond. Elle a réalisé une copie sans faute ! Son secret : le travail. Même exploit pour la jeune Jeanne Parent, inscrite en CM1 à l’école de Notre-Dame de la Visitation à Bois de Nèfles qui, le matin du jour J, a demandé à sa maman de lui faire une dictée. L’espoir d’un monde sans faute n’est pas perdu…

Puisque la relève assure !



Ces deux championnes participeront à la finale régionale du concours d’orthographe, le 17 juin dans l’hémicycle du Conseil Départemental. En attendant, tous les participants repartent avec un livre offert. Organisé par le Cedaace (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants) depuis 8 ans dans la commune de Saint-Paul, le concours "Place à l’orthographe" collabore également avec cinq autres communes dans l’île pour rétablir comme il se doit, la bonne orthographe.

