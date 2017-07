Piton de la Fournaise: éruption probable ou imminente

Depuis 22h10 heure locale, l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise enregistre une augmentation nette de la sismicité et depuis 22h20 une crise sismique s'accompagnant de déformation rapide.



Ceci indique que le magma est en train de quitter la chambre magmatique et monte vers la surface. Une éruption est probable à brève échéance dans les prochaines minutes ou heures.



Dans ces conditions, le préfet de la Réunion a décidé de déclencher l’alerte 1 : « éruption probable ou imminente » du plan ORSEC* Volcan, à compter de ce jeudi 13 juillet 2017 à 22h30.



En conséquence, l’accès du public à l’enclos Fouqué, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis.



La gendarmerie nationale et l’office national des forêts ont été chargés de veiller à l’application de ces mesures de sécurité sur le site.