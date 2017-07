Piton de la Fournaise: Une baisse d'activité

Aucune déformation significative n’a été enregistrée au cours de la journée sur le cône terminal. Aucune sismicité n’a été enregistrée au cours de la journée sous l’édifice du Piton de la Fournaise. La diminution du trémor éruptif se traduit sur le terrain par une diminution des débits et de la répartition de l’activité sur la fissure éruptive. Par rapport aux sept fontaines de lave observées lors de la journée du 14 juillet, ce ne sont plus que 3 fontaines de lave qui sont actives sur la partie la plus en avale de la fissure éruptive. Ces fontaines de lave commencent à former deux petites cônes volcaniques, dont les coulées de lave se rejoignent en un seul chenal. La hauteur des fontaines de lave ne dépasse pas 30 mètres.