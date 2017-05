Piton de la Fournaise: L'éruption déjà terminée

La phase de trémor éruptif débutée le 17 Mai 2017 à 20h10 (heure locale) s’est arrêtée le 18 Mai 2017 à 01:00 (heure locale).



L’arrêt de ce signal indique la fin de l’alimentation en magma en surface. Néanmoins la sismicité volcano-tectonique se poursuit.



Aucune hypothèse n’est écartée quant à l’évolution dans les heures à venir.



A noter qu’aucun retour visuel n’a pu être fait depuis le sentier du Piton Partage ou depuis les webcams de l’OVPF du fait des conditions météorologiques défavorables.



La préfecture indique ce jeudi matin :



"L’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise a observé, suite à une crise sismique d'une durée de 6h30, une phase de trémor éruptif qui a débuté le 17 mai 2017 à 20h10 pour s'arrêter le 18 mai 2017 à 01h.



L’arrêt du trémor depuis 01h00 ce matin indique la fin de l'alimentation en magma en surface. Néanmoins la sismicité volcano-tectonique se poursuit. Ainsi, 27 séismes ont été enregistrés sous le cratère Dolomieu et sous le flanc Est entre 01h et 06h ce matin. Cette sismicité témoigne de la persistance d'une mise sous pression en profondeur et d'une propagation du magma.

Aucune hypothèse n’est écartée quant à l’évolution dans les heures à venir.



Dans ces conditions, le préfet de la Réunion a décidé le passage en alerte 1 : " éruption probable ou imminente " du plan ORSEC* Volcan, à compter de ce jeudi 18 mai 2017 à 10h30.



En conséquence, l’accès du public à l’enclos Fouqué, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, restent interdits jusqu’à nouvel avis.



La gendarmerie nationale et l’office national des forêts sont chargés de veiller à l’application de ces mesures de sécurité sur le site."