Piton de La Fournaise : Le site éruptif localisé à 750 mètres à l'Est du Piton Kala-Pélé

L’éruption débutée le 14 juillet à 00h50 heure locale se poursuit. Le trémor volcanique (indicateur de l’intensité éruptive en surface) se maintient à un niveau moyen (environ la moitié de celui observé en début d’éruption) depuis 9h heure locale.



Les scientifiques de l'Observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise (OVPF), grâce à un survol de reconnaissance réalisé avec l'aide de la section aérienne de gendarmerie et le PGHM, ont pu localiser le site éruptif à 750 mètres à l'Est du Piton Kala-Pélé et à 850 m à l'ouest de Château-Fort. Il se situe à environ 2.2 km à l’Est Nord-Est du Piton de Bert (figure 2).



La fissure s’étendait sur une longueur totale approximative de 450 m lors des derniers relevés ce matin à 9h30. 7 fontaines de lave sont visibles et les jets de lave atteignent une hauteur maximale de 30 mètres de hauteur.



"La fontaine la plus en aval commençait à édifier un cône volcanique d’où s’échappaient deux bras de coulées de lave. Du fait du couvert nuageux sur la partie Est du volcan le front des coulées n’a pas pu être localisé", termine, l'OVPF.