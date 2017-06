Piéton décédé samedi soir au Barachois : L'accident aurait pu être évité...

On en sait un peu plus sur le décès du sexagénaire samedi soir au Barachois, percuté par un 4x4.



Selon les informations du Quotidien, il aurait été victime de la maladresse de la conductrice, qui a accidentellement enclenché la marche arrière de la boîte automatique en changeant de siège à l'intérieur du véhicule, qui était alors stationné.



En arrêt cardio-ventilatoire lors de l’arrivée des pompiers, la victime n’a pas pu être sauvée par les secours.



"Une autopsie sera cependant pratiquée sur la pauvre victime afin de préciser les origines du décès qui pourraient être liées à une insuffisance cardiaque plus qu’à l’accident lui-même", termine Le Quotidien.