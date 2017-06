Mail La grande Une [Pierrot Dupuy] L'abstention grand vainqueur du 1er tour des législatives

Le véritable vainqueur de ce premier tour des législatives à la Réunion est sans conteste l'abstention.



Seuls 34,69 % des électeurs inscrits sur les listes électorales se sont déplacés ce dimanche, le plus mauvais score sous la 5ème République.



Si ce chiffre restait identique dimanche prochain, les candidats qui seraient élus ne le seraient que par moins de 18% des inscrits !!!



La classe politique dans son ensemble, tous partis politiques confondus, devra réellement se poser des questions dans les semaines qui viennent pour essayer de comprendre les raisons de ce désamour.



Il faut sans doute y voir la convergence d'une multitude de facteurs : les "affaires" à répétition qui accréditent l'idée du "tous pourris", le cumul des mandats qui a rompu le lien entre les élus et leurs administrés, le sentiment que les élus ne sont là que pour se remplir les poches et faire profiter la famille et les amis d'avantages que le commun des mortels ne connaîtra jamais, les promesses jamais tenues, les revirements de politique en plein mandat, le quinquennat catastrophique de François Hollande...



Les raisons sont nombreuses mais ne doivent pas empêcher les élus de procéder à un véritable examen de conscience, sans concessions. Les premières mesures préconisées par Emmanuel Macron vont dans le bon sens, mais elles ne sont malheureusement pas suffisantes. Elles n'empêcheront pas le clientélisme électoral avec l'embauche de militants zélés, tandis que des pères et mères de famille nécessiteux restent sur le bord de la route à se contenter du RSA. Elles n'empêcheront pas la frustration de ceux qui apprennent que leur élu vient encore d'effectuer un voyage en classe "Confort", le énième de l'année, pour aller assister à un congrès bidon en métropole, quand ce n'est pas à l'étranger... Et elles n'empêcheront pas enfin que certains se gavent avec des salaires mirobolants en occupant des postes de PDG de SEM qui, additionnés à leurs indemnités d'élus, leur font toucher 2 ou 3 fois plus qu'un ministre !



Le chemin est encore long avant que l'on ne réconcilie les citoyens et leurs élus.



Il ne suffit pas d'arriver en disant "Je suis le Zenfant de Macron, de Le Pen ou de Mélenchon" pour être élu



Autre constat : La République En Marche n'aura pas véritablement réussi son implantation à la Réunion. Monique Orphé est la seule candidate officiellement estampillée En Marche à arriver en tête. Anaïs Patel, tout comme Carine Garcia et Léopoldine Settama échouent et ne seront même pas présentes au second tour.



La Réunion Insoumise ne fait guère mieux. Perceval Gaillard réussit un bon score avec 11% dans la 7ème circonscription, mais loin des scores fleuves réalisés par Jean-Luc Mélenchon.



Et le constat est identique pour le Front national qui, même s'il fait un meilleur score qu'aux dernières législatives, ne réussit pas une percée significative.



Les candidats d'En Marche, de la Réunion insoumise et du Front national étaient des inconnus pour la plupart des électeurs réunionnais il y a encore quelques semaines, et il est à craindre qu'ils ne le restent. Si en métropole, ces partis ont réussi à faire élire des têtes totalement nouvelles, force est de constater que le Réunionnais aime bien voter pour des candidats qu'il connaît.



Une candidature à des législatives est une sorte de bâton de maréchal que l'on acquiert après de nombreux combats, moins importants. Il y a une graduation. On doit d'abord se faire les dents aux municipales et aux cantonales, battre le terrain, faire du porte-à-porte, se faire connaître. Et ce n'est qu'une fois ces étapes franchies, une fois que votre nom sera connu des électeurs, que vous pourrez vous présenter comme député ou sénateur.



C'est ainsi que l'on voit aujourd'hui émerger une Nathalie Bassire, un Daniel Gonthier ou encore un David Lorion dont la probable élection comme député sera l'aboutissement d'une carrière.



Le message que les électeurs ont voulu faire passer est qu'un mandat de député, ça se mérite et qu'il ne suffit pas d'arriver en disant "Je suis le Zenfant de Macron, de Le Pen ou de Mélenchon" pour être élu.

1ère circonscription : Jean-Jacques Morel n'a pas réussi son pari face à Ericka Bareigts



La 1ère circonscription était celle qui comptait localement le plus de candidats : pas moins de 17 !



Est-ce la raison qui explique le faible taux de participation? Possible que de nombreux électeurs aient préféré attendre le nettoyage effectué à l'issue du 1er tour pour se déplacer dimanche prochain, une fois le tri effectué, mais ce n'est pas la seule explication.



Tous les observateurs savaient que le combat serait difficile pour le candidat Les Républicains dans cette circonscription. D'autant plus depuis la défaite de François Fillon aux présidentielles, la machine municipale a joué à plein en faveur de l'ancienne ministre qui obtient plus de 47% des suffrages exprimés et le second tour s'annonce difficile pour l'avocat dionysien qui n'a lui recueilli que 21,6%.



Son seul espoir serait de réussir à mobiliser une part importante des abstentionnistes du premier tour, mais on voit mal comment il pourrait y arriver. Il faudrait un véritable raz-de-marée pour qu'il puisse inverser le cours des choses et en une semaine, c'est quasiment mission impossible.



Derrière ces deux candidats, c'est le néant. Julie Pontalba de La Réunion Insoumise surnage avec 8% et les autres sont en-dessous de la barre des 5% qui leur aurait garanti le remboursement de leurs frais de campagne.



Comme quoi il ne suffit pas d'avoir une multitude de candidats pour garantir le renouvellement de la classe politique.

2ème circonscription : Huguette Bello dans un fauteuil



Avec plus de 57% des suffrages, Huguette Bello aurait normalement dû être élue dès ce soir. Elle devra cependant attendre dimanche prochain du fait du fort taux d'abstention qui l'a empêché de dépasser la barre des 25% des inscrits, autre condition moins connue pour pouvoir être élu dès le 1er tour.



Elle réalise un excellent score sur Le Port, La Possession, mais aussi sur Saint-Paul où elle dépasse les 50%, même si ce score est en assez net recul par rapport à celui de 2012.



Cyrille Melchior avec ses 20% n'aura donc pas réussi à bousculer la député sortante. Sans doute a t-il pâti d'un déficit de notoriété et d'un charisme un peu fade face à la flamboyante Huguette Bello qui comme à son habitude, a su surfer sur la vague du mécontentement que les Réunionnais ont souhaité exprimer au travers des élections présidentielle et législatives.



Huguette Bello arrive en tête au Port bien sûr (70%), mais aussi à La Possession (56%) et à Saint-Paul (50%).



A noter le bon score de Stéphane Randrianarivelo, qui déclarait soutenir le président Emmanuel Macron, même s'il n'avait pas obtenu l'investiture d'En Marche qui avait fait le choix de ne pas présenter de candidat face à Huguette Bello, et qui obtient malgré tout plus de 7% des suffrages exprimés.

3ème circonscription : Nathalie Bassire vire en tête devant Jacquet Hoarau dans un duel serré



Les vieux clivages ont la vie dure dans la 3ème circonscription. Ni Virginie Grondin pour La Réunion insoumise (9%), ni Jean-Hugues Lebian pour le Front national (7%), ni Carine Garcia pour En Marche (10%) n'auront réussi à rééditer les bons scores de leurs candidats respectifs à la présidentielle dans cette circonscription. Rappelons par exemple que Marine Le Pen était arrivée assez largement en tête au Tampon à la présidentielle.



Le 2ème tour dimanche prochain opposera donc Nathalie Bassire (plate-forme de la Droite et du Centre) à Jacquet Hoarau, le candidat soutenu par André Thien Ah Koon, dans un duel qui s'annonce très serré même si la protégée de Didier Robert vire en tête.



28% des suffrages exprimés pour Nathalie Bassire contre 26% pour Jacquet Hoarau. Tout dépendra dimanche prochain du report des voix des candidats éliminés et de la mobilisation des abstentionnistes du 1er tour.



Tout est possible dans cette circonscription, même si Nathalie Bassire est favorite.

4ème circonscription : David Lorion affrontera Virginie Gobalou dimanche prochain



David Lorion sera le grand favori du 2ème tour dimanche prochain. Face à lui, il trouvera non pas Anaïs Patel qui avait reçu l'investiture d'En Marche et qui ne réalise qu'un score de 13%, mais la socialiste Virginie Gobalou qui crée la surprise en arrivant 2ème avec 23%.



Elle réussit cette performance grâce au score impressionnant de 54% qu'elle réalise à Saint-Joseph, la ville de Patrick Lebreton, son suppléant par ailleurs député sortant, qui ne se représentait pas.



La dynamique devrait être du côté du poulain de Michel Fontaine à Saint-Pierre.



Nul doute que les tractations ont d'ores et déjà dû commencer avec Anaïs Patel, mais aussi avec Corine Bédier de La Réunion insoumise (8%), Philippe Ganthy du FN (6%) ou encore Bernard Von-Pine (4%).

5ème circonscription : Daniel Gonthier bien placé devant Jean-Hugues Retenon



Les observateurs politiques avaient prédit que Daniel Gonthier arriverait en tête. L'interrogation portait plutôt sur celui (ou celle) qui allait l'affronter au second tour. Allait-on retrouver Jean-Hugues Ratenon, l'éternel opposant au maire de Bras Panon, ou voir l'émergence de Léopoldine Settama-Vidon qui avait obtenu l'investiture du parti d'Emmanuel Macron?



Les électeurs ont tranché, ou tout au moins les rares qui se sont déplacés : la candidate En Marche a été éliminée, de peu, sans doute plombée par la campagne de presse hyper agressive qui lui a été intentée durant la dernière semaine de campagne.



On retrouvera donc dimanche prochain Daniel Gonthier (plate-forme de la Droite et du Centre) qui vire en tête avec 30% des suffrages exprimés, et Jean-Hugues Ratenon (17%). Autant dire que le maire de Bras Panon a de bonnes chances de l'emporter.



Le PS qui détenait jusque-là cette circonscription via Jean-Claude Fruteau est balayé. Philippe Le Constant n'obtient que 12%. Il pourra se réconforter en partie avec son score de 22% à Saint-Benoit, qui le place en tête dans cette commune, même si l'on est loin des scores traditionnellement réalisés par Jean-Claude Fruteau.



Le Front national n'a pas réussi lui non plus à confirmer son bon score des présidentielles puisque Marie-Luce Brasier ne réalise qu'un peu moins de 6%.

6ème circonscription : Un duel serré au second tour



L'absence de candidature de Jean-Louis Lagourgue aura pesé dans cette circonscription. Depuis qu'elle a su que le maire de Sainte-Marie ne serait pas candidat, Monique Orphé dormait mieux la nuit.



Elle savait que Nadia Ramassamy ne faisait pas l'unanimité à Droite et cette prédiction s'est confirmée dans les urnes aujourd'hui.



Alors que cette circonscription aurait normalement dû revenir à la plate-forme de la Droite et du Centre, la vice-présidente de la Région n'arrive qu'en 2ème position (21%), derrière Monique Orphé (27%), qui a opportunément su changer de cheval au milieu du gué et abandonner la carte du PS totalement dévaluée au profit de celle d'En Marche plus en vogue.



Gilles Leperlier réussit à tirer son épingle du jeu (10%) grâce au soutien du PCR et surtout de Maurice Gironcel, le maire de Sainte-Suzanne, tout comme Pascal Hoareau de La Réunion insoumise (7%). Mais surtout, il faut relever l'excellent score d'Alexandre Laï Kane Cheong de Croire et Oser qui réussit à frôler la barre des 10% sans aucun moyen.



Le report des voix de ces trois candidats sera déterminant pour le second tour, tout comme la mobilisation des abstentionnistes.

7ème circonscription : Thierry Robert favori pour le second tour



Thierry Robert sera logiquement favori dimanche prochain. Ayant engrangé 33% des suffrages exprimés au soir du 1er tour, il devance assez largement Fabrice Marouvin qui n'obtient que 16%.



Cependant, les choses ne sont peut-être pas aussi évidentes qu'elles en ont l'air. Les suffrages sont très disséminés entre divers candidats et tout dépendra des consignes de vote qui seront données.



Qui sait ce que va faire Sandra Sinimalé (7%) ? On connait l'animosité qu'elle porte à Fabrice Marouvin mais son père, Joseph Sinimalé, a appelé ce soir les électeurs à se mobiliser pour le second tour derrière Cyrille Melchior... et Fabrice Marouvin.



De même, le positionnement de Jean-François Nativel, qui a réalisé un excellent score de 6% sans aucun moyen, sera aussi à surveiller. A noter que le défenseur des surfeurs et du milieu marin en général s'est offert le luxe d'arriver en tête dans tous les bureaux de la frange maritime de Saint-Paul (Boucan, l'Ermitage, la Saline).



Perceval Gaillard de la Réunion insoumise (11%), que personne ne connaissait jusque-là, réussit la performance d'arriver devant Emmanuel Séraphin, l'ancien 1er adjoint d'Huguette Bello à Saint-Paul (10%).



Là aussi, une forte mobilisation des abstentionnistes et un bon report des candidats battus pourrait occasionner une surprise.

Pierrot Dupuy



