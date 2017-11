Piaf fait son cinéma ce samedi à l'Etang Salé

"Piaf fait son cinéma". C'est le spectacle musical qui aura lieu le 2 décembre prochain au théâtre des Sables, à l'Etang-Salé, à 20h00



Ecrit par Jean-Luc Cheverry, interprété sur scène par Nicole Dambreville et Sébastien Payet, le spectacle raconte le parcours d’Isabelle, artiste en immersion dévorante dans le monde d’Edith Piaf. L’histoire met en lumière certaines facettes peu connues de sa personnalité : ésotérisme, croyances et superstitions ou encore hyperactivité professionnelle, perfectionnisme …



Une quinzaine de chansons, ont été choisies dans le répertoire de la Môme pour servir le spectacle, revisitées dans des couleurs inattendues par Alain Técher et Alex Sorres. Des arrangements à vivre en LIVE, comme une bande originale interprétée par 5 dalons : Alain Técher, Thierry Bob Técher, Guillaume Legras, Laurent Lebeau et Jean-François Fauchard.



Kizomba, tango, valse, cabaret… feront le Show, ponctués par les chorégraphies imaginées par Sébastien Payet.



La mise en scène se veut innovante : le spectateur vivra une expérience étonnante via un décor vidéo et hologrammes.