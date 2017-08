[Photos] Chaudron: Les forces de l'ordre reculent devant les manifestants

Des heurts entre policiers et jeunes ont éclaté au Chaudron, rue Roger Payet, ce dimanche après-midi. Les rues ont été investies par des manifestants qui brûlent des poubelles et lancent des cocktails molotov. La police a tenté de repousser la foule avec des bombes lacrymogène, en vain. Les forces de l'ordre ont donc dû reculer face aux jeunes malgré la présence de cinq camions de police.



Semblable à une scène de guerre, de nombreux manifestants portent des cagoules et jettent des galets, bouteilles et tout ce qu'ils ont sous la main.



La rue est entièrement bloquée.



Des renforts de forces de l'ordre devraient bientôt arriver sur place.