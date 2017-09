A la Une ...

Peu d'impact sur la circulation malgré la manifestation dans St-Denis

L'annonce de la manifestation contre la réforme du Code du Travail a visiblement incité les automobilistes à différer leur départ de et vers Saint-Denis. En cette fin de matinée, et ce malgré la fermeture du Barachois en raison de la présence de manifestants devant la préfecture, la circulation demeurait satisfaisante sur le boulevard sud en sortie de ville, du côté du pont Vinh San. Pour les automobilistes qui s'engagent à l'entrée ouest de Saint-Denis en provenance de La Possession, une déviation par les rues Lucien Gasparin et Labourdonnais leur est signalée.

Zinfos974