Communiqué Petite enfance: Signature d'un accord-cadre partenarial Le séminaire "éveil à l’Art et la Culture" et la signature partenariale de l’"Accord-Cadre régional Petite Enfance" se sont effectués ce samedi, au Moca, en présence des représentants officiels de l’État, de la Région, du Département, de la Caf de La Réunion, de Pôle Emploi, des représentants des syndicats et des OPCA. Voici le communiqué de la Caf à ce sujet :



Ce samedi, l’ensemble des partenaires de la petite enfance à La Réunion se sont réunis au Moca Montgaillard, pour conclure la première Semaine de la Petite Enfance.



En présence de Gilles Traimond, Sous-Préfet de La Réunion, Bernard Picardo, Vice-Président de La Région Réunion, Cyrille Melchior, Vice-Président du Département de La Réunion, Jean-Charles Slama, Directeur Général de la Caf de La Réunion, Michel Swieton, Directeur Régional de Pôle Emploi, les représentants des branches professionnelles (salariés et employeurs), les représentants des OPCA, et en la présence exceptionnelle de M Jean-Louis Deroussen, Président du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.



Ce moment d’échange et de co-construction pour l’avenir de la jeunesse réunionnaise, a été clôturé par la signature officielle de l’ "Accord Cadre Régional de développement de l’emploi et des compétences pour la petite enfance 2017-2020".



Un accord partenarial conjoint, qui améliore l’harmonisation et l’unicité de la réponse territoriale face aux enjeux de la petite enfance



L’objectif premier de cet engagement territorial est d’offrir des services de haute qualité aux bénéfices de la petite enfance réunionnaise. Cet accord vise donc le développement de l’emploi, la sécurisation des parcours professionnels, l’amélioration des compétences, des qualifications et des formations des acteurs de la petite enfance.



La valorisation des métiers de la petite enfance est également primordiale pour susciter des vocations professionnelles futures, dans un secteur dynamique, qui bénéficie d’un gisement d’emploi solide.



Parallèlement, le soutien à l’innovation, notamment par l’éveil à l’art et à la culture, permettra de faire émerger des talents, pour favoriser des pratiques pédagogiques douces et stimulantes, dans l’optique de créer une culture professionnelle commune.



M. Deroussen, Président du Conseil d'Administration de la CNAF a salué "le caractère partenarial fort qui unit l'ensemble des acteurs publics et privés de la petite enfance sur cette semaine, démontrant la volonté commune de faire un point d'étape et de dresser les perspectives sur ce sujet sociétal majeur, priorité de la CAF dans son rôle d'organisme de protection sociale."





