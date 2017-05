Petite-Île : Le policier retranché chez lui interpellé

Plus de peur que de mal. L’homme retranché chez lui ce matin à Petite-Île a été finalement interpellé par les éléments du GIGN. L’opération n’a causé aucun blessé.



Deux négociateurs de la gendarmerie et du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) étaient également sur place pour tenter de raisonner le forcené.



Pour rappel, des coups de feu auraient été entendus dans le courant de la matinée. L’opération a provoqué d’importants embouteillages dans le secteur du rond-point de la Croisée.