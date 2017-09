Petit Marché : Le stationnement gratuit passe de 15 à 30 minutes

Le deuxième comité de suivi concernant le plan de déplacement de Saint-Denis s’est tenu ce mardi en présence du maire, d’élus, des services techniques de la Ville, des membres du Collectif des commerçants et des riverains, de représentants des bazardiers du Petit Marché, des représentants de CITALIS et de représentants du Comité des usagers du bus.



Suite à cette rencontre, la mairie a annoncé un changement concernant le stationnement au Petit Marché : le passage du temps de stationnement gratuit de 15 minutes, contre 30 minutes auparavant pour les clients qui viennent s’approvisionner. Objectif : "créer les conditions d’une plus grande attractivité", indique la municipalité.



"Dialogue et co-construction pour des solutions concrètes et durables"



Une réunion avait également eu lieu la veille. Dans son prolongement, "les échanges ont été marqués par un esprit de responsabilité et par un souci constant de l’intérêt général, pour des solutions répondant le mieux possible aux attentes de tous les usagers : riverains, acteurs économiques, automobilistes, usagers du bus."



L'ensemble des participants ont retenu deux scénarii d’évolution du plan de déplacement. Ces deux hypothèses vont "maintenant être passées au crible de dernières expertises", explique la mairie. Les résultats sont attendus ce mercredi avant un "ultime arbitrage d’un Comité stratégique d'élus qui rendra sa décision". Le maire, Gilbert Annette, prendra "immédiatement les dispositions pour que le schéma retenu soit opérationnel dans les meilleurs délais."