Perceval Gaillard (France insoumise) : "Nous ne donnons aucune consigne de vote pour ce second tour"

Les insoumis de la 7ème circonscription, Sandra Gence et moi-même remercions l’ensemble des électeurs et des électrices qui nous ont fait confiance et nous ont placés en troisième position dimanche soir.



Partis de rien, avec très peu de moyens, nous avons réussi à déjouer, ensemble, tous les pronostics et à incarner le programme L’Avenir en Commun. Ce résultat, ainsi que celui des autres candidat.e.s de la Réunion insoumise, démontre une adhésion claire au projet humaniste, écologique et social ainsi qu’à la méthode citoyenne que nous portons.



Notre seul regret est de ne pas avoir réussi à nous entendre avec l’autre candidature de gauche, ce qui nous aurait permis d’être qualifiés largement au second tour. Cela doit nous servir de leçon pour les prochaines échéances électorales. Ne pouvant soutenir ni un candidat de droite (M.Marouvin), ni un candidat de la majorité présidentielle (M.Robert), nous ne donnons aucune consigne de vote pour ce second tour.



La grève générale des électeurs matérialisée par un taux record d’abstention confirme notre analyse sur les institutions de la 5ème République et sur le mode de scrutin pour les législatives. Le monarque républicain élu est assuré d’avoir une majorité quand bien même son projet est minoritaire dans le pays. Ainsi avec 31% des suffrages exprimés La République en Marche risque d’obtenir 71% des sièges de députés. Rien d’étonnant dès lors que beaucoup d’électeurs ne se soient pas déplacés aux urnes en sachant que leurs idées n’avaient que très peu de chances d’être présentes à l’Assemblée Nationale. Aujourd’hui, encore plus qu’hier, le passage à la 6ème République est une urgence pour répondre à la crise démocratique majeure qui frappe notre pays.

Perceval Gaillard