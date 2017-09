Pépin, tuée à coup de râteau : Condamné, l'agresseur fait appel

Le tribunal de police a reconnu la volonté de donner la mort. Jugé en février dernier pour avoir asséné un coup de râteau mortel à la jeune chienne "Pépin ", G.R a finalement été condamné à une amende de 500 euros pour "atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité", le 7 mars 2017. L’homme a décidé de faire appel.Les faits remontent au 10 novembre 2016 à Trois Bassins. Sylvie Souci, famille d’accueil pour différentes associations de protection animale, retrouve "Pépin" morte dans son jardin. Le certificat fait état d’un oedème à la nuque qui pourrait avoir été causé par "un coup violent" à l’origine du décès. Son voisin avouera en être l’auteur et face au tribunal tentera d’expliquer avoir agi en état de légitime défense.Une explication qui n'a pas convaincue la justice qui a condamné G.R, sans emploi, âgé d’une trentaine d’années à une amende mais aussi à payer la somme de 1 000 euros à la victime pour préjudice moral ainsi que 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. "Heureusement que la justice est là pour faire respecter les droits des animaux qui ne sont pas des objets ", rappelle Sylvie Souci.Constituée partie civile, la Fondation Brigitte Bardot recevra également 400 euros de dommages et intérêts et autant au titre des frais non payés par l'Etat.Le prévenu a décidé de faire appel. L’affaire sera de nouveau examinée par la cour d'Appel de Saint-Denis le 16 novembre prochain.