Pénurie d'ATSEM : Le bénévolat, "une solution peu viable dans la durée "

La délégation de parents d’élèves est ressortie déçue ce mardi après-midi de sa réunion avec Fred Lauret, adjoint aux affaires scolaires et Marcelin Thélis.



La quinzaine de parents d’élèves en colère en raison d’un manque d’ATSEM dans les écoles maternelles de la commune, ont déploré l’"absence réelle de dialogue". Aux attentes et demandes des parents auraient été opposées des textes de lois et des règlements. "Ils ne veulent pas assumer", regrette Gladia Georger. La déléguée des parents d’élèves de l’école maternelle du 14e KM avait pourtant soumis une proposition pour régler la pénurie d’ATSEM: Réaffecter du personnel de garderie en classe, "mais cette solution a été refusée. Ils préfèrent garder davantage de personne pour la surveillance des enfants en garderie et le midi", déplore Gladia Geroger.



"Je comprends l’inquiétude des parents mais aussi des enseignants", a assuré à l’issue de la réunion Fred Lauret. " Au regard des textes de loi, nous couvrons le temps de garderie et la pause méridienne durant lesquels nous sommes pleinement responsables. Durant le temps scolaire un à quatre ATSEM en fonction de l’école doivent être présents", a également répondu l’adjoint aux affaires scolaires.



Des contrats aidés venaient en renfort des ATSEM



Face à la baisse des contrats aidés qui jusqu’à présent venaient en renfort des ATSEM titulaires, la mairie a donc opté pour une nouvelle répartition des ATSEM titulaires dans les 31 écoles maternelles de la commune.



Une solution partielle a cependant été évoquée avec les parents ce mardi après-midi: Récupérer 55 contrats aidés sur le quota du Tampon redéployés à la CASUD pour assurer la surveillance des élèves dans les transports scolaires. "Nous n'avons appris ce transfert que vendredi. Un courrier a été envoyé au préfet pour tenter d'obtenir à nouveau ces 55 contrats."



​Difficilement concevable pour l'adjoint aux affaires scolaires de recourir aux bénévolat. "Peu viable dans la durée sans compter les différences de statuts entre les bénévoles et le personnel payés", avance Fred Lauret.



Une nouvelle réunion entre les représentants élus des parents d’élèves et la mairie se tiendra demain à 16H. En attendant, l’accueil des élèves de maternelle risque d’être à nouveau perturbé ce mercredi.



"A l'école du 14e KM, les parents devront signer des décharges. Les enfants n'iront pas dans les classes et seront gardés par les équipes enseignantes sous le préau", prévient Gladia Geroger. "Aux parents de voir s'ils préfèrent garder leurs enfants avec eux".



