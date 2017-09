"Pense à nourrir les animaux"- mémoire d'un certain 11 septembre

Voici seize ans que l'une de mes belles-soeurs a depuis les hauteurs d'une tour prononcé ces dernières paroles dans un appel téléphonique à son compagnon dans leur maison du centre-ouest de l'Etat de New York. C'était quelques minutes avant de recevoir très précisément dans son bureau un commandant de bord qui est arrivé pour lui déclarer sa flamme, avec son gros avion et tous les passagers qui étaient à bord. Ma belle-soeur était en privé une dame charmante au très grand coeur, mais ce n'est pas nécessairement la même vision généreuse qu'en avaient les clients de la compagnie d'assurance dont elle était une vice-présidente.



Quant au pilote, il est certainement l'un des personnages les plus détestés du peuple américain. Tous les deux sont partis en fumée se disperser dans l'atmosphère de notre planète. J'aime à croire qu'à la manière dont le chlore et le sodium, deux produits séparément hyper-dangereux, peuvent s'unir pour donner le chlorure de sodium qui est le sel essentiel à la vie, ma belle-soeur et son pilote saoudien continuent aujourd'hui à répandre ensemble un message de paix dans l'atmosphère que nous respirons sur toute la Terre ...