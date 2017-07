Pêche de légine: Près de la moitié des pêcheurs côtiers ont rejoint RPA

Réunion Pêche Australe (RPA), l’un des 5 armements français autorisés à la pêche de légine par les TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises), annonce que le capital du groupe reste ouvert, jusqu'au 31 juillet.



Il invite les marins et pêcheurs professionnels réunionnais intéressés à y souscrire par le biais de la SAPPMA (Société des Artisans Pêcheurs Professionnels des Mers Australes), actionnaire à hauteur 19% de RPA. Pour Sébastien Camus, le président de RPA, vante une "‘formule zéro risque’, permettant aux pêcheurs et marins de s’associer en toute confiance".



Alors qu'une campagne de communication est en cours , l'armement affirme que depuis la réouverture du capital, les demandes de souscription à la SAPPMA ont bondi de 61%. La société regroupe ainsi ce jeudi, selon RPA, 62 sur 130 pêcheurs côtiers de l’île, soit 48%. L’objectif à terme : accueillir plus d’une centaine d’associés.



Réunion Pêche Australe, qui est le dernier entrant dans le cercle fermé des 5 armements autorisés par les TAAF pour la pêche à la légine, annonce des retombées encourageantes pour le territoire réunionnais, comme "la création d’emplois, la formation de marins locaux au métier de la pêche australe" ou encore "la contribution à l’économie réunionnaise par la transformation".



"En outre, en dépit d’une première marée 2016-2017 difficile, la promesse d’une contribution au développement de la filière pêche réunionnaise a été honorée et un versement de 26.000 euros effectué à l’Association des Patrons Pêcheurs Côtiers de la Réunion (APPECOR) le 22 juin dernier", se félicite l'armement, qui indique qu'"à terme, avec un quota similaire aux autres navires, cette contribution de RPA pourrait atteindre les 250 000 euros par an".