Pavillon Bleu: Boucan Canot et l'Ermitage labellisés

Le palmarès 2017 des communes et ports labellisés Pavillon Bleu a été dévoilé.



Cette année, 173 communes ont décroché ce label récompensant l'engagement "dans une démarche d'excellence environnementale", lesquelles communes représentent 390 plages et 109 ports de plaisance.

À La Réunion, c'est la commune de Saint-Paul qui se distingue. Mais cette fois, seules les plages de Boucan Canot et Ermitage centre La Passe décrochent la distinction, alors que Boucan Canot Piscine et Roches Noires l'avaient également obtenue l'an dernier Le Port de Saint-Gilles, labellisé l'an dernier, ne l'est pas dans ce palmarès 2017.