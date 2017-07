Mail A la Une ... Pauline Hoarau : Son premier rôle dans le film de Luc Besson ​Valérian et la Cité des Mille Planètes, le dernier Luc Besson, sort le 26 juillet en France. Pauline Hoarau, le top model international découvert sur les castings d'Elite Model Look à La Réunion y campe le rôle d'Aloï.

Pauline a accordé une interview au site elitemodellook.com dans laquelle elle lève le voile sur sa participation à la dernière superproduction de Luc Besson. Pour rappel le mannequin réunionnais s'est retrouvée notamment aux côtés de Cara Delevigne et de Sasha Luss pour l'occasion.



L'article précise que Luc Besson est venu au sein de l'agence Elite Model Look Paris pour réaliser ses auditions. Pauline raconte la suite : " je n'ai pas eu à faire d'autres auditions. J'ai rencontré Luc à plusieurs reprises et il m'a demandé si j'aimerais avoir un rôle dans son prochain film, j'ai immédiatement commencé à prendre des cours de comédie ".



Quant à savoir si elle a été impressionnée de tourner dans un film avec un tel budget, Pauline Hoarau avoue : " Je n'avais jamais fait de film avant, nous avons tourné en studio, sur un fond bleu et avons dû porter des combinaisons captant les mouvements. Tout était absolument nouveau pour moi! ". Elle précise ensuite avoir été émerveillée par l'organisation et les moyens mis en oeuvre. " Parfois même lorsque je ne travaillais pas un jour, je regardais Luc travailler...".



Interrogée sur son rôle, elle en dit un peu plus : "Aloï est l'impératrice des Perles... Elle est aimante, attentionnée, paisible. Elle a vécu des atrocités mais a un cœur magnifique et pur. Elle est un exemple de pardon, comment pourrait-on ne pas l'aimer ? "



Le fait d'être aux côtés de super people semble ne pas avoir déstabilisé Pauline... " J'ai travaillé aux côtés de Dane (ndlr: DeHaan), Cara (Delevingne) et surtout Aymeline (Valade) et Sasha (Luss) qui sont dans le film respectivement mon mari et ma soeur. Luc sait très bien ce qu'il veut et guide tous ses acteurs. Ses conseils ont été très précieux, il m'a fait confiance et m'a aidée à avoir confiance en moi ".



Pauline Hoarau vient de participer à la Première du film à Los Angeles et en dit un peu plus : " C'était incroyable! Je me suis vraiment bien amusée! J'ai hâte de revenir à Londres et Paris... ". Zinfos974 Lu 332 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Il s'enchaîne devant la préfecture pour faire avancer son combat [Vidéo] Un baleineau escorté par sa maman