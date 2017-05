Patrick Malet tente de déminer le terrain avant la grève de lundi

Dans le cadre du préavis de grève déposé par le syndicat FO pour le lundi 22 mai 2017, le Maire de Saint-Louis, Patrick Malet rappelle que la collectivité s'est "toujours attachée à préserver un dialogue social de qualité avec l'ensemble des représentants du personnel présents".

"C'est dans cet esprit que la ville souhaite poursuivre ces échanges avec tous les syndicats sans exclusion.

Différentes réunions de travail et rencontres en sus des réunions obligatoires institutionnelles tel que le CTP ont eu lieu depuis plusieurs mois avec différents syndicats. Elles se sont toutes déroulées dans un climat apaisé et constructif. Cela a notamment été le cas avec Force Ouvrière qui a été reçue le 29 mars dernier puis tout récemment le 18 mai afin d'évoquer les motifs de cette grève et d'apporter des éléments de réponse aux revendications déclarées.

A l'issue de cette dernière rencontre, il ressort en particulier que toutes les questions qui relèvent principalement des statuts des agents de la collectivité doivent prioritairement être débattues dans le cadre d'un dialogue social élargi pour respecter notamment la pluralité des sensibilités syndicales et aboutir à des solutions partagées par le plus grand nombre", indique le maire Patrick Malet.