Patrick Malet soutient Nathalie Bassire et Fabrice Marouvin

Ce dimanche 11 juin 2017, la commune de Saint-Louis était divisée en deux circonscriptions avec La Rivière dans la 3ème circonscription et Saint-Louis dans la 7ème circonscription.



À l'issue des résultats de ce 1er tour, je félicite les deux candidats pour leurs scores respectifs car la Droite est largement majoritaire avec Nathalie Bassire sur la 3ème circonscription et Fabrice Marouvin sur la 7ème circonscription et en tant que Maire de la commune je leur apporte mon total soutien et demande à l'ensemble des électeurs à faire confiance à ces 2 candidats le dimanche 18 juin 2017.

Patrick Malet