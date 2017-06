Patrick Lebreton félicite Virginie Gobalou pour sa "très belle" campagne

"Je veux féliciter Virginie Gobalou pour la très belle et courageuse campagne qu’elle a su mener.



Nous sommes parvenus, ensemble, à mettre en ballotage le candidat des Républicains qui bénéficiait d’importants moyens.



C’est une réussite pleine de promesses. J’ai également 2 satisfactions :



-Tout d’abord, la très forte mobilisation saint-joséphoise autour de notre candidate, (9809 voix, soit 68,18%).



La confiance renouvelée des Saint-Joséphois est un message très fort envoyé à ceux qui pensaient, avec une étiquette nationale, pouvoir contester un vrai travail de proximité.



- le rassemblement au second tour, pour un projet local, des forces de gauche et de progrès ( représentées par Danon Odayen, Max Banon et Jean-François Sarpedon ), mais aussi de la centriste Brigitte Hoarau. Cela prouve qu’une gauche réunionnaise diversifiée est capable de se rassembler face à un enjeu local et national. C’est aussi un message d’espoir.



Ceux qui ont voulu rater ce rassemblement portent une responsabilité dans le résultat final.



Je souhaite à David Lorion, malgré tout, de réussir à faire entendre la voix de nos familles à Paris.



C’est l’objectif que j’ai toujours poursuivi, dans la majorité comme dans l’opposition. Par ailleurs, je me félicite que 4 de nos députés sur 7 soient des femmes !"



Patrick Lebreton