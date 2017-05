Patrick Lebreton : "Je m’inscris résolument dans une opposition à la politique par ordonnance"

Patrick Lebreton

Cela n’est pas une surprise : la nomination d’Edouard Philippe à Matignon confirme l’orientation "centre-droit" souhaitée par le président Macron.Je lui souhaite le meilleur dans sa fonction de Premier Ministre, puisque je souhaite évidemment le meilleur pour la France et pour la Réunion.Pour autant, et de façon très claire, je m’inscris résolument dans une opposition à la politique par ordonnance, aux attaques contre le Code du Travail et les acquis sociaux, aux réductions d’effectifs dans les services publics ou encore à la suppression de l’ISF.Plus que jamais, les populations les plus fragiles de notre pays doivent être défendues.La réconciliation des Français autour du pacte républicain ne se fera qu’à cette condition.