Patrick Lebreton : " Axel Kichenin a été un homme fidèle à ses engagements progressistes "

"Je veux saluer la mémoire de celui qui a su, dans les années 80, incarner le renouvellement d'une certaine classe politique. Maire puis conseiller général de Sainte Marie, Axel Kichenin a été un homme fidèle à ses engagements progressistes.



Il a été un Réunionnais engagé pour sa commune, pour son île...un élu qui, toujours, s'est battu pour le respect des valeurs de gauche et de progrès social. A sa famille et à ses proches, j'adresse toutes mes condoléances et ma sympathie".