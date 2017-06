Patrick Gras prend ses fonctions de DGA au CHU de La Réunion

Ce n’est pas un inconnu qui prend ses fonctions aujourd’hui, 1er Juin, au CHU de La Réunion, en tant que Directeur Général Adjoint. Choisi par le Directeur Général du CHU, Lionel Calenge, Patrick Gras a en effet réalisé une grande partie de sa carrière à La Réunion dans le secteur sanitaire et médicosocial public et privé à but non lucratif.



Directeur du Centre Hospitalier Gabriel Martin de 1985 à 1990, il a dirigé ensuite pendant près de 14 ans la Fondation Père Favron à Saint-Pierre avant d’assurer des fonctions de Directeur du Développement à Paris à la Fondation Caisses d’épargne pour la solidarité.

Plus de 25 ans de carrière à La Réunion.



De retour dans l’île en 2007, il réintègre le secteur public en tant que Directeur adjoint au CHR de la Réunion, notamment dans les fonctions de Directeur délégué du site Nord puis en charge de la stratégie et de la coopération à la Direction Générale.



En 2012, il se voit confier par la directrice générale de l’ARS Océan Indien, Chantal de Singly, une mission d’accompagnement de la création du Pôle Sanitaire Ouest (PSO) qui prévoit la reconstruction à neuf du CHGM et son rapprochement avec l’EPSMR.



Il assure ensuite la direction de l’EPSMR pendant 2 ans avant d’être nommé Directeur de l’Etablissement Public de Santé mentale du Morbihan qu’il dirige de janvier 2014 à mai 2017.

Patrick Gras connait bien le monde sanitaire et médico-social réunionnais pour avoir aussi assuré les fonctions de secrétaire général de l’Union Hospitalière de la Réunion, de Délégué régional de la FEHAP (secteur privé associatif) et de Délégué régional de la FHF Océan Indien (Hôpitaux publics).



Auprès du Directeur Général du CHU de La Réunion, Patrick Gras entend mettre son expérience au service du développement du service public hospitalier réunionnais. D’abord au sein du CHU de La Réunion, mais aussi dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Océan Indien qui réunit outre le CHU, les établissements de l’Ouest (CHGM et EPSMR), le GHER et le CH de Mayotte.