Patricia Coutandy rend hommage à Maurice Soubou et à Simone Veil

Hommage à Madame Simone VEIL



Je rends hommage à Madame la Ministre Simone VEIL qui a fait de sa vie un combat permanent pour l’émmancipation de la femme et des mentalités.



Les fonctions les plus hautes et les disctinctions ne lui ont jamais fait oublier son histoire tragique. Elle a assumé le numéro 78651 marqué sur son bras lors de sa déportation vers le camp d’Auschwitz : "le tatouage qui donnait le sentiment d’une chose irrémédiable, devenir un numéro, je crois que c’est le premier évènement qui a donné à penser que ce n’était pas seulement l’envoi dans un camp de travail, l’envoi dans une déportation ordinaire… les gens qui sont montés dans le camion à cette heure-ci, ils sont morts. Vous ne pouvez pas imaginer, ce qui fait le choc de dire que c’est fini."



Ce drame aurait pu détruire sa vie intérieure, sa vie tout simplement.



Il a fallu certainement faire preuve de beaucoup de courage, de force et d’abnégation pour survivre à cette épreuve si terrifiante et faire de sa vie : le témoignage de l’engagement de soi au service des autres.



Honneur à celle qui a refusé d’être réductible à un numéro, Simone VEIL s’est élevée contre toutes les formes d’injustices et de discriminations pour le respect de l’humanité.

Aujourd’hui encore, nous sommes confrontés à des évènements meurtriers tels que les guerres, les changements climatiques, tuant des innocents, faisant des otages, aggravant la famine, et responsables de migrations. Des peuples sont même chassés de leur pays, malheureusement la violence et la barbarie perdurent…



Puissons-nous être à la hauteur du combat de nos aînés, pour le respect de la vie.





Hommage au camarade Maurice Soubou



Le décès du camarade Maurice SOUBOU nous plonge dans une grande tristesse. Il avait le sens de l’accueil et du partage, toujours attentif à ce que tout le monde soit bien reçu à la section de Saint-Denis.



Il nous envoyait toujours à tous sa revue de presse, de la documentation, des analyses diverses sans distinction de personne, pour lui un camarade reste un camarade.



Je lui rends hommage, je salue sa motivation, sa constance. Je présente à toute sa famille mes sincères condoléances.