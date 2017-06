Mail Communiqué Patricia Coutandy : "Pas de devoir sans droit"





Nous remercions également celles et ceux qui se sont mobilisés durant cette campagne, nous ont accueilli chaleureusement, assurés le bon fonctionnement des bureaux de vote pour que vive la démocratie et la liberté d’expression.



Cette liberté nous a été confisquée par de nombreuses manœuvres visant à influencer le résultat des élections, notamment la discrimination organisée par un service public qui devra assumer entièrement sa responsabilité pour rupture d’égalité de traitement des candidats.



Nous prenons acte des conséquences et nous espérons que le projet de loi du Droit A l’Opinion Opposable proposé durant cette élection retienne l’attention de l’Assemblée Nationale pour que l’égalité de traitement du citoyen soit respectée. Ainsi que le droit « des payeurs de la redevance audiovisuelle » le soit autant : pas de devoir sans droit !



Sur le terrain et engagés depuis longtemps à vos côtés, nous avons présenté en trois semaines de campagne un projet construit avec votre participation, au fil de nos rencontres.

Il s’agit pour nous de répondre à vos attentes et se battre à vos côtés pour une société plus juste, plus fraternelle.



Le taux record d’abstention de 69,65 % soit 52 837 de non-votants sur 75 861 inscrits sur la 6ème circonscription nous interpelle, il faut entendre ce message envoyé par la population et instruire leurs doléances.



Pour autant, vous avez manifesté votre inquiétude et votre volonté de combattre un système inégalitaire qui nous exclu de plus en plus.



Des voix s’élèvent pour dénoncer cette situation qui nous accable et votre vote nous a permis d’agir en portant vos espoirs.



En effet, si notre insularité nous expose fatalement aux effets et aux dangers du réchauffement climatique, paradoxalement notre position géo-stratégique est une opportunité, une richesse, un gage d’avenir pour La Réunion.



C’est de notre responsabilité de poser les jalons d’une croissance nouvelle en matière économique, sociale et environnementale en partant de notre réalité, de nos indicateurs, de notre potentiel afin de créer les conditions d’un développement harmonieux.



C’est de cette analyse éclairée et enrichie par le plus grand nombre que nous mettrons fin aux « copier-coller » des schémas occidentaux responsables du chaos social, de la progression de la pauvreté, du chômage, de la vie chère, du manque de logement, des situations d’exclusion dans notre île.



Nous tracerons ainsi les perspectives pour l’épanouissement humain d’un peuple en accord avec son Histoire et qui prend rendez-vous avec l’avenir.



Ensemble, pour le respect et la dignité du peuple réunionnais.



Patricia COUTANDY

Jean-René BALBINE

