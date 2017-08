"Pas une semaine ne se passe sans que les policiers ne se fassent agresser"

Une fois de plus, le Chaudron théâtre de scènes de violences intolérables. Pas une semaine ne se passe, à la Réunion, sans que les policiers ne se fassent agresser.



Hier en fin d'après midi, une fois encore, nos collègues ont été pris à partie par une centaine d'individus regroupés au Chaudron. Lors de ces violences urbaines les collègues ont été la cible de jets de galets, les obligeant à riposter par l'emploi des moyens lacrymogènes.Lors de cette intervention, plusieurs collègues ont été blessés et des véhicules de police dégradés.Unité SGP Police déplore et dénonce ces violences et souligne le professionnalisme et le sang-froid des policiers.Unité SGP Police apporte tout son soutien à l'ensemble des collègues et souhaite un prompt rétablissement aux policiers blessés.Unité SGP Police ne tolérera pas l'installation de "zone de non droit" sur le département !Unité SGP Police exige des moyens humains et matériels adaptés ainsi que la protection des fonctionnaires depolice.