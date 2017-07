"Pas de négociation sur le prix de la tonne de canne en raison du blocage du site du Gol"

Une réunion du bureau du CPCS s’est tenue cet après-midi en présence de l’Etat, des représentants planteurs, Isidore Laravine et Jules Houpiarpanin, des représentants industriels, Florent Thibault et Sylvie Le Maire et du Président de la Chambre d’Agriculture, Jean-Bernard Gonthier.



L’Etat a fait un point de situation et a exposé les différentes avancées des discussions. Il a appelé au calme, au déblocage et au retour à la libre circulation des usagers de la route. Conformément à la position tenue depuis le début des négociations par les industriels, ces derniers ont indiqué à Jean-Bernard Gonthier, Jules Houpiarpanin et Isidore Laravine, par ailleurs membres de la CGPER, qu’ils seraient prêts à reprendre les discussions, avec eux, dès lors que les sites de Tereos seront débloqués.



*CPCS : Comité Paritaire de la Canne et du Sucre