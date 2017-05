Pas d'accord entre industriels et planteurs : "Nous sommes obligés d'aller à la guerre"

Le Comité Paritaire interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CPCS), réuni cet après-midi au siège de la DAAF, n'a rien donné. En effet, après 3 heures de réunion pour discuter d'une augmentation du prix de base de la tonne de canne, aucun accord n'a été trouvé entre les planteurs et les industriels.



Insatisfaits de l'échec des négociations, les manifestants présents aux abords de la DAAF sont entrés dans les locaux. Un d'entre eux a détruit une plante et un autre a arraché un drapeau français.



"On reviendra tant qu'il le faut. On ira chercher le directeur général de Tereos si ses adjoints ne peuvent pas nous rejoindre. Nous sommes obligés d'aller à la guerre", a notamment déclaré le leader de la FDSEA, Frédéric Vienne.



Bruno Robert, des Jeunes agriculteurs (JA), a pour sa part indiquer que certains planteurs seraient "prêts" à bloquer l'entrée de Tereos dès lundi.



Pour l'heure, les manifestants se dirigent vers le Barachois avec plusieurs tracteurs pour bloquer -ou pas- le secteur.



Soe Hitchon sur place