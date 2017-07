"Partir en livre" au Parc de la Trinité, au Bocage et à Bois Madame

CINOR

Ce mois-ci, le réseau de Lecture Publique des bibliothèques et médiathèques de la Cinor -et de la Ville de Saint-Denis- vous invitent à " Partir en livre" sur l'ensemble de son territoire. Le 1er Rendez-vous de cette grande fête du livre pour la Jeunesse débute ce mercredi 19 est donné de 10h à 16h30 au Parc du Cœur Vert Familial. Différents jeux et animations autour du thème de la piraterie vous attendent !



Des livres à découvrir, des lectures, des animations… et des cadeaux à gagner, il y en aura pour tous les goûts sur les sites de la Cinor et au Coeur Vert Familial.



LE PROGRAMME



Mercredi 19 juillet de 10h à 16h30



- Coin lecture et animations autour du livre

- Conte sur l’histoire de la Buse – Kamishibaï : le personnage, ses complices, l'attaque majeure en 1721 au Barachois et la légende de son trésor caché

- Chasse aux Trésors – des surprises à gagner

- Ateliers d’écriture et d’illustrations autour des pirates

- Rencontre auteur sur le thème de la piraterie et de la BUSE : Joëlle Ecormier pour son livre « Mais que fait la BUSE ? ». Atelier d’écriture : Morbleu/les mots de Pirates -

- Séances de contes pour tous les âges, en musique, avec des supports / Marlène Mussard : Méli-Mélo – le Matin – l’Après-Midi : M. Thierry Dumontet (racontèr zistoir)

- Trocs de livres

- Atelier Passe Tête avec Kler Dardel de 13h30 à 16h30

- Présentation de livres par les éditeurs / libraires : Charles-Mézence Briseul présentera son ouvrage Pirates de l'océan Indien, deux siècles de piraterie à La Réunion et Madagascar pour vous vivre les aventures des pirates

- Atelier ludothèque : jeux de société, jeux collaboratifs : Memory Pirates

- Ateliers créatifs : -Petits bateaux pirates en papier, bateau flottant, message codé Petit coffre aux trésors à illustrer, découper et plier des porte-clés Pirates

- Atelier tablettes

- Un spectacle de pirates + animations Close Up : magie, chants Pirates et autres, autour de la Piraterie avec Patrick Valloty





Vendredi 21 juillet



Parc Bocage "Une bibliothèque à ciel ouvert", de 10h à 16h30

- Toute la journée : Atelier d’écriture avec Lilomots ; Atelier "passe tête" avec Kler Darde : viens te faire une tête de pirate !; Ateliers créatifs avec les bibliothèques; Espace jeux et tablettes

- A 15 heures un spectacle conte et musique pour terminer la journée





Samedi 22 juillet



Bois Madame "Une bibliothèque dans les bois", de 10h à 16h30

- Toute la journée : Atelier d’écriture avec Lilomots, Rencontre auteur sur le thème de la piraterie et de la BUSE : Joëlle Ecormier pour son livre « Mais que fait la Buse ? ». Atelier d’écriture : Morbleu/les mots de Pirates; Atelier « passe tête » avec Kler Dardel : viens te faire une tête de pirate !; Ateliers créatifs avec les bibliothèques; Des livres à écouter, à chuchoter; Espace jeux et tablettes

- Des spectacles : 10h : conte avec Maryline Dijoux, 15h: Conte musical "Femmes Fééries" avec Ameylia Saad Wu





Dimanche 23 juillet 2017



Coeur Vert familial "livres et pique-nique", de 13h30 à 16h30,

- Des animatrices de l’association Lilomots déambulent, chuchotent, content et racontent sur les aires de Pique-Nique; Coin lecture et d’écoute musicale; Chasse aux trésors

- Spectacle de conte musical avec Marlène Mussard "Le Cadeau de la Sirène" à 15h



