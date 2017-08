Participez au programme scientifique de photo-identification des baleines à bosse

Mail Communiqué Participez au programme scientifique de photo-identification des baleines à bosse

Cette année 2017 s’annonce être un cru exceptionnel en termes de fréquentation de nos côtes par les baleines à bosse. Chaque jour, le spectacle est au rendez-vous et de nombreuses personnes peuvent en profiter, tant en mer que depuis la côte. Les équipes de Globice se mobilisent tous les jours pour identifier un maximum d’individus mais nous avons besoin de vous pour participer à cet effort de recensement !



Chaque année, pendant l’hiver austral, les baleines à bosse fréquentent les eaux de l’île de La Réunion afin de s’accoupler ou mettre bas. Depuis deux années (2015 et 2016), les observations de baleines à bosse ont été en nette diminution, non seulement dans les eaux réunionnaises, mais aussi à l’échelle régionale, dans tout le sud-ouest de l’océan Indien. Mais cette année, nos amies font un retour tonitruant dans notre région. Depuis début juillet, chaque sortie en mer est l’occasion de rencontrer des dizaines de baleines et de tenter d’en photo-identifier un maximum.



Qu’est-ce que la photo-identification ?



Cette méthode consiste à photographier une partie du corps d’un animal présentant des caractères individuels stables permettant de l’identifier. Pour les baleines à bosse, c’est la forme et/ou la pigmentation de la face ventrale de la nageoire caudale qui permet d’identifier chaque individu. Cette méthode permet de suivre les individus identifiés tout au long de la saison, ainsi que de mettre en évidence le retour de certains individus dans les eaux réunionnaises en fonction des années :





Comment participer ?



Envoyez vos photos en résolution maximale à l’adresse photoid@globice.org en précisant la date du cliché et le lieu le plus précis possible de l’observation (ou dans l’idéal, le point GPS)

Nous nous engageons à vous répondre rapidement. Si vous êtes le ou la première à identifier une baleine, vous pourrez alors proposer un nom pour cette baleine.



Pourquoi est-ce important ?



Cette année, un très grand nombre de baleines se sont données rendez-vous le long de nos côtes; il nous est quasi impossible de toutes les identifier.



De plus, jusqu’à présent, nous avons eu très peu de recaptures, c’est-à-dire de baleines qui ont été identifiées plusieurs jours de suite ; cela signifie qu’en ce début de saison, ces baleines ne font que passer le long des côtes de la Réunion et partent ensuite vers d’autres destinations, principalement Madagascar.



Si nous ratons leur caudale une journée, il y a de grands risques de ne pas les revoir par la suite ; Chaque photo-identification est donc très importante ! Zinfos974 Lu 346 fois



