Participez à la SEDD 2017 (Semaine Européenne du Développement Durable) !

Les médiateurs de l’environnement du TCO vont vous surprendre pendant la SEDD !

Le saviez-vous? La Semaine Européenne du Développement Durable a lieu chaque année du 30 mai au 5 juin. Elle a pour objectifs de promouvoir le développement durable, de sensibiliser chacun à ses enjeux et de faciliter une mobilisation concrète tant individuelle que collective. En 2016, plus de 300 000 citoyens dans 38 États, membres ou non de l’Union européenne, ont participé, avec 4 146 initiatives, activités et événements, dont 1 661 en France !

En 2017, la Semaine Européenne du Développement Durable se met aux couleurs des 17 objectifs de développement durable. Ces objectifs et leurs 169 cibles, ou sous-objectifs, forment le cœur de l’agenda 2030.

Vous avez l’habitude de les voir avec leur tenue de médiateurs de l’environnement lorsqu’ils sensibilisent les usagers en porte-à-porte ou lors de manifestations grand public… Ils vont se fondre parmi vous durant la SEDD 2017 pour jouer des saynètes ! Une façon originale d’aborder les problématiques liées au développement durable, surprise et humour au programme. Démasquez-les et découvrez quelles « aventures » ils vont vivre auprès des usagers. Ce sera peut-être auprès de vous…?Il sera notamment question d’«économie circulaire». Pour tout savoir, notez bien ces rendez-vous. Peut-être que vous croiserez les médiateurs du TCO lorsque vous irez faire vos courses, déposerez vos enfants à l’école ou effectuerez vos démarches administratives:7h : Marché forain10h : Centre commercial Jumbo14h30 : École Notre Dame16h30 : Place de la Mairie8h : École Littoral10h : Place de la Mairie10h : Parking CCAS (Opération Rencontres Alternatives)12h30 : Lycée Vue Belle8h : Marché forain11h : Inauguration du Case de Bois-Rouge (Ravine à Malheur)Dans toute l’île, des collectivités, des entreprises, des associations et des particuliers se mobilisent pour donner de l’ampleur à ce « coup de projecteur » annuel.Participez également aux opérations proposées par les communes du Territoire de la Côte Ouest. À noter que La Possession a cette année élargi ses actions de la SEDD à un mois entier !Et vous, quelles sont ou quelles seront vos actions durant cette semaine et au-delà dans votre vie quotidienne tout au long de l’année?