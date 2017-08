Participation du service DEFI à Flore et Halle - 11 août 2017

Le service Développement Économique des Filières Innovantes (DEFI ) a participé à Flore &Halle 2017.

Mercredi, jeudi et vendredi dans le cadre de la 22ème édition de la manifestation Flore & Halle, le service DEFI a mis en place des animations podium en proposant des ateliers ludiques.



Le but de cette action était de faire découvrir (ou redécouvrir) au public réunionnais le bois de Goyavier comme matériau de réalisation artisanale mais aussi le dispositif d’insertion socio-économique et professionnel mis en place par le Département.

Un moment de découverte, de sensibilisation et de satisfaction partagé entre les agents du Département et les participants qui ont pu repartir avec un produit en bois de Goyavier réalisé par leur soin.