Paris remporte les Jeux Olympiques 2024

C'est à Lima que le CIO (comité international olympique) se réunissait ce jour en sa 131ème session, pour l'annonce de l'octroi des jeux olympiques. Seule Paris restait en lice, c'est donc sans surprise, mais dans une grande émotion que l'annonce officielle de "Paris 2024" s'est faite.



La maire de Paris, Anne Hidalgo, ne cache pas sa grande joie, elle défendait le dossier de la Ville Lumière bec et ongles depuis deux ans et demi. La dernière fois que Paris fut hôte des jeux c'était en 1924, un siècle séparera donc ces deux olympiades parisiennes.



Les villes de Hambourg, Budapest, Rome et Los Angeles s'étaient aussi portées candidates. Les villes européennes ont retiré leurs candidatures, Hambourg, suite à un référendum de la population en novembre 2015, Budapest de par 260 000 signatures contre les Jeux, et Rome par le retrait du soutien de la nouvelle maire de la ville, qui parlait de "jeux du béton". Los Angeles a obtenu l'organisation des jeux olympiques de 2028 fin juillet, mais l'annonce officielle des jeux olympiques parisiens s'est donc faite aujourd'hui, mettant un terme à un faux suspense.



Dans l'avion qui l'emmenait à Lima, Anne Hidalgo a confié son émotion au journal Le Parisien : "On a tellement été candidats, on a eu tellement de défaites, même si on a perdu de très peu en 2012. Cette candidature était la dernière, je n'imaginais pas pouvoir convaincre à nouveau les Parisiens, et au-delà les Français, de retenter notre chance."