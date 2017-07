Paris : Une députée En Marche mord un chauffeur de taxi

Selon Le Canard enchaîné, la députée "La République en Marche" Laetitia Avia a mordu un chauffeur de taxi après que ce dernier ait refusé qu'elle paye avec une carte bleue.



Le Premier ministre Edouard Philippe lui a fait l'honneur d'évoquer son parcours selon lui exemplaire dans l'introduction de son discours de politique générale. On imagine que quand il l'a fait, il n'était pas encore au courant de ce que le Canard enchaîné allait révéler ce matin.



Selon l'hebdomadaire satirique, la députée (LREM) de Paris Laetitia Avia aurait mordu un chauffeur de taxi le vendredi 23 juin, d'après un rapport de la police municipale de Saint-Mandé (Val-de-Marne).



Selon le journal, tout a commencé lorsque la députée a voulu régler au chauffeur sa note de 12 euros. Elle n'avait qu'une carte bancaire et le terminal du taxi était hors service.



Alors que la jeune femme "menace de planter là le chauffeur", celui-ci démarre pour la conduire à un distributeur automatique. "Devant son comportement, elle a donc mordu le conducteur à l'épaule pour qu'il s'arrête - fait qu'elle reconnaît devant nous", écrivent les policiers municipaux de Saint-Mandé.



Lorsque les forces de l'ordre interviennent, ils remarquent que "la cliente du taxi, sur un ton condescendant, [...] annonce verbalement son identité ainsi que sa qualité de parlementaire", indique Le Canard enchaîné.



Au Canard enchaîné, Laetitia Avia assure simplement avoir "eu très peur". "Je ne l'ai pas mordu mais attrapé par l'épaule".



Après "45 minutes de négociation", indique la police municipale, la députée règle ses 12 euros en espèces et porte plainte pour séquestration. Le chauffeur pour coups et blessures.