Paris: Une baleine échouée sur les quais de Seine

Ce vendredi, de nombreux Parisiens et touristes ont été un peu surpris de découvrir un cétacé d'une vingtaine de mètres sur le quai de la Tournelle (près de la cathédrale Notre-Dame). Le cachalot, qui sent fort l'eau salée, est en réalité une œuvre d'art réalisée par le collectif belge Captain Boomer.



Alors que des spécialistes belges vêtus de blouse blanche examinaient la bête, nombreux sont ceux qui ont pris l'animal en photo, pensant qu'il s'agissait d'un vrai, le réalisme étant impressionnant.



"Notre but est de jouer avec les frontières entre la fiction et la réalité, d'intriguer les gens, de les faire s'étonner, parler... C'est une manière artistique de sensibiliser à l'environnement", explique Bart Van Peel, le fondateur de Captain Boomer, au Figaro.



"Ces sculptures hyperréalistes sont comme une immense métaphore du dysfonctionnement de notre système écologique. Les gens sentent que leur lien à la nature est perturbé", précise-t-il dans des propos relayés par le média.





Après Paris, l'œuvre d'art partira vers une autre ville d'Europe.