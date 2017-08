Paris: Mis en examen pour avoir transmis le Sida à sa petite amie

Un homme a été mis en examen vendredi pour administration de substances nuisibles, pour avoir transmis sciemment le virus du Sida à son ancienne petite amie, rapporte le Parisien. Le trentenaire a expliqué qu'il n'avait pas osé la mettre au courant "de peur de la perdre".



Mais après avoir appris qu'elle avait contracté le VIH, la jeune femme a porté plainte. Lorsqu'elle avait contacté son ancien compagnon pour avoir des explications, celui-ci avait avoué qu'il lui avait caché sa séropositivité qu'il connaissait depuis une dizaine d'années.



L'individu, qui est un ancien toxicomane déjà connu des services de police pour des affaires de vols, violence et stupéfiants, avait également envoyé de nombreux messages à son ex après leur rupture. Il a aussi été mis en examen pour "harcèlement" et "envois réitérés de messages malveillants".



L'enquête devrait permettre de déterminer si d'autres contaminations volontaires ont eu lieu.