Paris: Il se met nu devant le conseil d'administration en signe de protestation

Coup de théâtre ce lundi soir, en pleine réunion du conseil d'administration du 14ème arrondissement à Paris. Pour protester contre l'expulsion de son association, un homme s'est avancé près de la table où siègent les élus et a retiré ses vêtements, tel un strip-teaseur.



Benoît Delol, responsable de l'association, s'est ainsi retrouvé complètement nu, mais en chaussures, brandissant un pancarte : "Non à l'expulsion de Mon premier bureau", une structure qui propose un espace de coworking à petit prix, destinée aux chômeurs qui souhaitent créer leur entreprise. Le protestataire eu le temps de faire entendre son message avant que le service d'ordre n'intervienne.



"Les coworkers vont se retrouver à la rue pour préparer leur projet", explique-t-il au Parisien, déplorant que le gestionnaire ait décidé de les "dégager avec le soutien de la maire Carine Petit". "Je me suis préparé et entraîné comme un chippendale", a-t-il précisé au média. "J’avais un costume spécial à scratch qui m’a permis d’être nu en un éclair !" Une action qui a eu le mérite de marquer les esprits.