Parents et enseignants manifestent devant la mairie du Tampon

Un préavis de grève a été déposé pour ce jeudi et vendredi dans les écoles primaires du Tampon. Les enseignants manifestent depuis ce jeudi matin dans les rues du centre-ville.



Le rond-point "chandelle" est bloqué. Les gendarmes encadrent la manifestation. Pour rappel, enseignants et parents protestent contre le nombre insuffisant d'ATSEM dans les classes de maternelle et ce malgré l'effort de la mairie qui a débloqué 1 million d'euros supplémentaires pour augmenter le nombre de contrats aidés.



A 11H30, environ 80 manifestants se sont ensuite dirigés devant la mairie après le blocage du rond point Chandelle sur la RN3.



Ils demandent à ce qu'une table ronde en présence du maire, du préfet, du recteur, des représentants syndicaux et des parents d'élèves, soit organisée au plus tard demain. Un ultimatum est lancé. Le mouvement pourrait se durcir si aucune solution n'est trouvée d'ici à lundi soir.



En attendant, vendredi, les manifestants se sont donnés rendez-vous à 9h devant la mairie du Tampon dans le but de s'organiser et tenter de mobiliser davantage d'enseignants et parents d'élèves.