Parapente : Avec Rémi Bourdelle, La Réunion lé en l'air

Rémi Bourdelle est un parapentiste de 25 ans qui a grandi entre Chamonix (Haute-Savoie) et l’Île de la Réunion. Il a découvert le parapente grâce à Laurent VITALIS qui était à la fois son professeur d’EPS et son moniteur de parapente lorsqu’il était au collège de Maison Blanche en 5ème. C’est donc à partir de ses 12 ans que ce sport deviendra sa passion et occupera une place majeure dans sa vie.



Pendant son adolescence, il a eu le privilège de profiter du climat tropical de la Réunion pour se perfectionner, avec des conditions très formatrices pour voler à l’étranger.



À 19 ans, il quitte la Réunion pour ses études et se dirige vers la métropole. Un an plus tard, en 2012, il se pose sur le sommet du Mont Blanc culminant à 4810m d’altitude en ayant décollé de la vallée de Chamonix. Par la suite, il devient professeur d’EPS et depuis il consacre son temps libre à s’entraîner dans cette activité qui demande un gros volume horaire pour pouvoir progresser. Son objectif est de concurrencer les meilleurs pilotes mondiaux.



Actuellement, il possède le titre de Jeune sportif espoir et fait partie de la " Ligue Auvergne - Rhône-Alpes de parapente ", cette structure l’accompagne par le biais de plusieurs entraînements et un coaching sur ses saisons de compétition.



34ème sur 120 pilotes



L’année 2017 représente pour lui sa 6ème saison de compétition, Rémi Bourdelle concourt à la fois sur le circuit mondial où il se positionne à la 42ème place, et sur le circuit national où il est classé à la 6ème place. Grâce aux résultats de la saison passée, il a pu se qualifier au plus haut niveau possible de compétition de parapente puisqu’il participera aux manches de coupe du monde.



C’est en mai 2017 qu’il découvre sa première expérience mondiale, en plein cœur de la Savoie. Il se classera 75ème sur 130 pilotes.



La deuxième étape de coupe du monde s’est déroulée en cette fin juin 2017, en Serbie, à Nish. Malgré le niveau de vol qu’il qualifiera " d’intense ", il a su être plus régulier et a réussi à s’adapter sur l’ensemble des manches proposées. Sa régularité lui a permis de s’améliorer au classement puisqu’il finit 34ème sur 120 pilotes.



La prochaine étape aura lieu fin août 2017. Cette manche se déroulera dans les hautes montagnes Alpines à Disentis en plein cœur de la Suisse allemande.



Très attaché à son île, le parapentiste est désormais à la recherche de sponsors afin de promouvoir La Réunion et mettre en avant ses racines.