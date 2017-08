Pandathlon 2017

Chère marcheuse, Cher marcheur,

engagé(e) pour la planète,



La Région Réunion s’est clairement engagée ces dernières années en faveur d’un développement durable pour notre île. La préservation de notre patrimoine naturel et de notre biodiversité exceptionnelle, leur valorisation, sont placées au cœur des projets régionaux d’aménagement du territoire.



Le Pandathlon organisé avec la Fondation WWF France a pour objectif, vous le savez, de sensibiliser les citoyens sur les questions environnementales et la préservation de notre patrimoine naturel.



Votre engagement depuis plusieurs années est incontestablement une marque de l’attachement porté à notre environne- ment et à notre patrimoine commun, que nous aimons et que nous voulons préserver.



Cette année, l’humoriste-auteur-metteur en scène réunionnais Thierry Jardinot, a accepté de parrainer cette édition du Pandathlon apportant sa notoriété à un engagement fort pour notre environnement.



La 6ème édition du Pandathlon se déroulera au Colorado le dimanche 17 septembre 2017 :

3 parcours, dont un accessible aux enfants, seront proposés au public (distances : 3, 8 et 18 km).

Votre participation permettra de soutenir l’association Abyss qui œuvre notamment pour la sauvegarde des dauphins.

Je compte, cette année encore, sur vous, sur votre mobilisation le 17 septembre prochain en famille ou entre amis.

La Réunion, fière de marcher pour la planète.



Didier Robert

Président de la Région