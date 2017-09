..... Pandathlon 2017: Trois parcours au profit des baleines...

Le 6e édition du Pandathlon c’est ce dimanche au parc du Colorado à La Montagne. Thierry Jardinot parraine l’événement dont les recettes seront reversées à l’association Abyss pour un projet d’études et de protection des mammifères marins. Pour le président de Région, Didier Robert, "nous voulons faire reconnaître des espaces sanctuarisés pour qu’il n’y ait plus de risques autour des baleines".Trois parcours sont proposés : 18 km avec 607 mètres de dénivelé pour une durée de 3 à 6 heures, 8 km avec un dénivelé de 230 mètres à réaliser entre 2 et 4 heures et une balade marmailles de 3 km avec 97 mètres de dénivelé réalisable entre 1 et 2 heures.