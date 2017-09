Paloma, 12 ans, médaillée d'or de Pole Sports

La jeune Possessionnaise Paloma Bourmaud a décroché la médaille d'or le week-end dernier lors de la Compétition Française de Pole Sports, organisée sous l'égide de la Fédération Internationale POSA (Pole Sports and Arts) au Palais des Glaces à Paris.



Du haut de ses 12 ans, elle pourra grâce à ce titre participer au Pole Sport World Championships le 13 et 17 Décembre prochain au Liechtenstein qui réunira pas moins de 5 continents, 50 nations et 200 athlètes.



Paloma représentera la France et de surcroit La Réunion dans la catégorie A. Paloma a déjà à son actif plusieurs titres : 2015 Vice Championne de France Juvénile Espoir FFD ; 2016 Championne de France Juvénile Elite FFD ; 2017 Championne de France Junior Elite FFD et médaille d'Or en Duo Junior Elite FFD. Accompagnée par sa maman, Paloma sera de retour jeudi à La Réunion.