Palme Ifrecor 2017 : Appel à participation des élus d'Outre-mer

L’IFRECOR - Initiative française pour les récifs coralliens - un réseau d’acteurs engagés crée en 1999, lance la 6ème édition de son grand concours PALME IFRECOR 2017 à destination des élus d’Outre-mer.À l’occasion de cette nouvelle édition, qui récompensera pour la première fois le lauréat d’une dotation de 5 000 euros, l’IFRECOR tire le signal d’alarme.Grâce à ses Outre-mer, la France abrite plus de 10% des récifs coralliens de la planète dansles trois océans.Ce patrimoine exceptionnel lui confère une responsabilité mondiale de lepréserver !Les épisodes de blanchissement récents, dus au réchauffement de la température de l’océan,obligent à se mobiliser dans chacun des Outre-mer concernés.L’IFRECOR appelle les élus d’Outre-mer à agir au plus vite !Depuis 2011, le concours de la Palme IFRECOR encourage et récompense les initiatives, actions et politiques exemplaires mises en place par les élus d’Outre-mer pour protéger et gérer durablement les récifs coralliens français et les écosystèmes associés. Soumis à de nombreuses menaces, les coraux pourraient disparaître complètement d’ici 2050 !Dans le cadre de cette 6ème édition de la Palme IFRECOR, les élus sont invités à présenter leurs projets et initiatives innovants, concourant à la résilience des coraux, herbiers et mangroves face au changement climatique sur le thème « l’urgence d’agir : des actions novatrices en faveur des coraux, herbiers et mangroves ».Ce thème, en lien avec les phénomènes de blanchissement des récifs coralliens constatés en 2016 et 2017 dans le monde, récompensera des actions innovantes mises en place par les élus locaux pour répondre aux défis du changement climatique, permettant d’augmenter la résilience des coraux, herbiers et mangroves.