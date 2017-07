Pagaille à l'aéroport Roland Garros après le débarquement de passagers

C'est la pagaille ce mardi soir à l'aéroport Roland Garros. Des passagers d'un avion Air Austral en partance pour Paris CDG à 20H15 ont dû, après avoir pris place dans l'avion vers 19H, débarquer à cause d'un problème de sécurité.



Selon des témoins, un homme aurait pénétré une aire réservée aux services de douane et donc interdite aux visiteurs de l'aéroport. Sa présence à cet endroit a donc logiquement provoqué une série de vérifications des zones de sécurité par la police aux frontières afin d'écarter toute menace sur les avions stationnés sur le tarmac. Parmi eux donc, l'avion Air Austral qui était en phase d'embarquement...



Les passagers débarqués ont dû à leur tour revenir dans l'aérogare pour recommencer la procédure de vérification et donc paralyser un peu plus le hall de l'aérogare. Les quatre compagnies, Corsair, Air France, Air Austral et French Blue, avaient évidemment un vol au départ pour Paris Orly et Charles-de-Gaulle ce soir entre 20H et 23H.