Paddleboarder emporté à Trou d'Eau : Les recherches se poursuivent

Un dispositif de recherches a été de nouveau déployé ce lundi matin afin de retrouver le paddleboardeur happé par une vague , dimanche, à Trou d'Eau. Une reconnaissance a été effectuée à l'intérieur du lagon. La zone a également été survolée par un drone des pompiers et l'hélicoptère de la gendarmerie pendant près d'une heure, sans résultat.Des patrouilles de la gendarmerie poursuivent les recherches depuis la terre ferme et ciblent les reliefs escarpés et les zones moins accessibles. Lors de ses interventions de la journée, l'hélicoptère de la gendarmerie fera des passages sur la zone.Une dizaine de personnes pratiquant le bodyboard et le paddle se trouvaient à l'eau hier, lorsque le drame est survenu. L'homme de 47 ans s'est retrouvé en difficulté. Une vigilance forte houle était en vigueur depuis vendredi. Elle a pris fin ce lundi matin, mais la prudence reste de mise.Une dizaine de pompiers, accompagnés d'au moins 5 gendarmes ainsi que de la police municipale et de vedette de la SNSM de Saint-Gilles les Bains ont été mobilisés. Les recherches du quadragénaire avaient été interrompues en fin de journée dimanche.[VIDEO] L'hélicoptère déployé pour retrouver un disparu en mer