Paddleboard à Hawaï: Les champions du monde de retour à La Réunion

Laurent Morel, Nicolas Garçon et Frédéric Leal-Brotons sont arrivés dimanche 13 août 2017 à Gillot, auréolés par leurs fans et leur famille. Les 3 passionnés de sport nautique ont représenté La Réunion, et la France en l’occurrence à la course de paddleboard à Hawaï.



La course dénommée "Molokai to Oahu" s'est déroulée le 30 juillet dernier. C’est une épreuve de rame longue distance en paddleboard sur un parcours de 53 km, alternant les positions allongées et à genoux sur une planche de 3,65m.



Considérée comme le championnat du monde de la discipline, cette compétition hawaïenne comportait 194 équipages en lice.



Laurent Morel, Nicolas Garçon et Frédéric Leal-Brotons, composant l'équipe réunionnaise, ont été sacrés champion du monde dans la catégorie relais à 3.



Photos : © Pierre Marchal - Anakaopress