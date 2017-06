La spiruline : cyanobactérie à l'origine de la photosynthèse et de la vie il y a 3.7 milliards d'années; elle consomme le carbone du CO² et libère l'oxygène; ses apports nutritionnels en font un nutriment complet avec ses vitamines, ses enzymes, ses acides aminés, ses protéines, ses minéraux, ses antioxydants et un très puissant anticarences nutritionnelles

Ses bienfaits avérés : contre la fatigue, le stress, la dépression; elle augmente les globules rouges, les globules blancs, les cellules tueuses, le fer, le bon cholestérol et diminue le mauvais cholestérol;elle renforce les cheveux, la peau, les ongles

Ses conditionnements : elle est séchée pour assurer sa conservation et sa commercialisation en comprimés ou gélules avec peu de spiruline et beaucoup d'excipient; en poudre ; en paillettes; elle est moins efficace que fraîche ou vivante

La spiruline fraîche congelée : congelée elle est intégrale et pure à 100%, conservant toutes ses propriétés naturelles et assurant un bienfait et un mieux-être exceptionnels

La spiruline fraîche vivante : maintenue vivante et pure à 100% grâce au pouvoir naturel de conservation du miel bio, elle devient consommable pendant 3 mois conservée en froid positif de +4° et assure un bienfait et un mieux-être exceptionels

PRODUIRE SA PROPRE SPIRULINE : avec notre projet innovant "Spiruline Pour Tous", grâce à notre kit de culture dans son jardin, nous vous proposons la production par vos soins de votre spiruline fraîche vivante pour la consommation de la famille, des parents, des amis, de vos animaux de compagnie.

Vous êtes intéressés(es) ? Contactez-nous : contact@spirulinebourbon.re Tél.: 0692 70 95 69

